Impianti elettrici inferiori a 150mila volt, semplificazione delle procedure.

Comunicato Stampa

“Oggi è stata scritta una nuova pagina sulla semplificazione delle procedure” è il commento soddisfatto del consigliere Francesco Paolicelli, delega Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera. Durante la V Commissione consiliare di oggi, infatti, è stata approvata all’unanimità la proposta di legge che semplifica gli iter autorizzativi per la costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150mila volt. La proposta di legge modifica il testo della legge regionale 25 del 2008, rendendo più agevole l’applicazione agli operatori.



“Questa proposta mira a semplificare le procedure. Nello specifico, il nostro obiettivo è quello di dare agli operatori procedure più rapide per garantire ai cittadini di avere in tempi più celeri l’energia elettrica. Da oggi costruire ed esercire impianti elettrici fino a 1.000 volt, connessi ad altri impianti già autorizzati, sarà più facile perché non si dovrà chiedere una nuova autorizzazione ma basterà comunicare la data di inizio dei lavori e il loro contenuto”, ha sottolineato Paolicelli.



“Il nostro lavoro è orientato a rendere più agile la vita dei nostri concittadini e degli operatori. Per questo ringrazio i colleghi che hanno creduto in questa proposta, l’assessore Donato Pentassuglia e il capogruppo del Partito democratico, Filippo Caracciolo. Il percorso che ha portato fin qui è frutto di una condivisione anche con gli operatori che con noi hanno convenuto sulla necessità di rendere più agili alcuni passaggi della legge, che per anni hanno confuso le idee a chi doveva applicare le norme”.