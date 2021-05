Vaccini nelle aziende, Paolicelli: "Segnale di ripresa in sicurezza anche per gli agricoltori"

È stato sottoscritto l’accordo tra Regione Puglia, sindacati e organizzazioni datoriali per effettuare le vaccinazioni anti covid nei luoghi di lavoro. “In questo modo avremo molte più probabilità di vincere la battaglia contro il virus. Accelerare nella campagna vaccinale, in linea con gli indirizzi di Governo, e dare sicurezza a tutti i lavoratori, è un impegno al quale non intendiamo venir meno” è il commento del consigliere Francesco Paolicelli, presidente della Commissione agricoltura.

“In particolare, siamo felici per tutte le categorie produttive, come gli agricoltori che in questa delicata fase dell’anno stanno per iniziare nelle campagne la raccolta ciliegie. Non solo: penso a tutti quei luoghi di lavoro in cui il rischio che si creino assembramenti è alto. Dobbiamo assolutamente evitare che si creino ancora focolai” ha sottolineato Paolicelli.

“Un ringraziamento particolare a tutte le associazioni agricole che hanno sottoscritto il protocollo questa mattina e si sono messe a lavoro per individuare aree idonee per le somministrazioni dei vaccini”.