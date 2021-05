FAL, mercoledì 12 possibili disagi per sciopero nazionale di 4 ore

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane mercoledì 12 maggio a causa di uno sciopero nazionale di 4 ore del settore Trasporto Pubblico Locale, al quale ha aderito anche l’USB di Puglia e Basilicata con le seguenti modalità: in Puglia il personale di esercizio sciopererà dalle ore 15.35 alle ore 19.35, in Basilicata dalle ore 16.15 alle ore 20.15, mentre il personale degli impianti fissi si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore di servizio in entrambe le regioni.

Ai sensi dell’art. 9 della delibera in attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, si rende noto che le motivazioni dello sciopero sono: la manifestata volontà delle Associazioni datoriali Asstra, Anav, Agens di non voler avviare il negoziato in relazione alla piattaforma per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri-internavigatori inviata dalla stessa USB il 19 settembre 2019; la mancata corresponsione della cosiddetta IVC (Indennità di Vacanza Contrattuale).

Si informa inoltre che la percentuale di adesione registrata dalla sopra citata Organizzazione Sindacale all’ultimo sciopero unitario è stata del 5,97% in Puglia e dell’1,24% in Basilicata.

Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30.