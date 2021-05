Comune di Altamura, questionario sul servizio di raccolta dei rifiuti

Per monitorare il gradimento di alcuni aspetti del servizio di raccolta dei rifiuti, ma anche per valutare proposte migliorative, l’Assessorato all’ambiente ha promosso tre questionari dedicati alle concittadine ed ai concittadini e suddivisi per categorie: case sparse, attività commerciali e attività commerciali ubicate nel centro storico.

I questionari a cui si potrà accedere dai link pubblicati sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune di Altamura, potranno essere compilati in forma anonima.

http://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/871-questionari-per-i-cittadini-servizio-di-raccolta-rifiuti

È richiesta la partecipazione dei cittadini, ciascuno per la propria categoria, per migliorare alcuni aspetti del servizio e correggerne altri.