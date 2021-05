Natuzzi, Antonio Achille nuovo amministratore delegato del gruppo

Antonio Achille ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione di Natuzzi S.p.A., tenutosi il 10 maggio 2021, l’incarico di Amministratore delegato del Gruppo, con decorrenza 1 giugno 2021.

Antonio Achille ha una forte esperienza nei settori del retail, dei prodotti di marca e lusso. Si unisce al Gruppo Natuzzi da McKinsey & Company dove ha svolto il ruolo di Senior Partner & Global Head del settore luxury. Per venticinque anni ha supportato Gruppi internazionali su temi strategici, digitale, retail, organizzazione, supply chain, e programmi di trasformazione per l’accelerazione della crescita e il miglioramento operativo. Nel suo ruolo di Amministratore Delegato guiderà l’esecuzione del Piano Strategico e l’implementazione di tutte le attività finalizzate ad accelerare la crescita del Gruppo e migliorare la marginalità.

Pasquale Natuzzi, fondatore del Gruppo, assume il ruolo di Presidente Esecutivo e si focalizzerà nelle strategie di lungo termine. Il Presidente Esecutivo supporterà l’azienda a completare la transizione verso un modello di business che punta al rafforzamento dei propri Brand ed allo sviluppo ulteriore del Retail network globale, assicurando la continuità dei valori e della cultura del Gruppo.

“Ritengo che il contributo di Antonio Achille sarà determinante per raggiungere gli obiettivi di crescita e supportare la transizione di Natuzzi verso un modello operativo più efficiente” ha dichiarato Pasquale Natuzzi. “Antonio è stato scelto per la sua esperienza in trasformazioni aziendali, la visione strategica e il suo orientamento ai risultati, nonché per la sua profonda condivisione dei valori fondamentali di Natuzzi. Conosce molto bene la nostra azienda e i nostri mercati, avendoci recentemente supportato in qualità di advisor”.

“Sono orgoglioso di quanto abbiamo costruito fino ad ora” ha continuato Pasquale Natuzzi, “La nostra azienda ha una storia di oltre 60 anni e Natuzzi è il primo brand per notorietà globale nel settore dell’arredamento. Negli ultimi quindici anni abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato a diventare un’azienda orientata al retail, sempre più vicina ai nostri clienti. Attualmente abbiamo 550 negozi monomarca nel mondo, ai quali si aggiungono le gallerie.. A breve la nostra offerta sarà disponibile anche on-line. Continuerò ad impegnarmi per l’azienda con l’entusiasmo e la passione di sempre e sono certo che, con la nuova governance, saremo in grado di esprimere tutto il nostro potenziale”.

“Sono fortemente determinato ad accelerare il lavoro svolto dal management in questi anni per far evolvere il Gruppo Natuzzi in un brand di successo, leader globale nel settore dell’arredamento di design e lusso”, ha commentato Antonio Achille. “I prodotti Natuzzi, grazie al loro design unico e ai dettagli artigianali che valorizzano un heritage manifatturiero di oltre 60 anni, rappresentano nel mondo il meglio del design italiano e del “Made in Italy” ed esprimono appieno il concetto di “Italian Harmony”, profondamente radicato nel DNA aziendale. Vedo grandi opportunità per Natuzzi poiché questi valori hanno un fantastico potenziale di mercato a livello globale. Sono positivamente colpito dalla quantità e dalla qualità delle opportunità disponibili per accelerare la crescita dell’azienda e migliorare la profittabilità del modello operativo. Sono totalmente dedicato a raggiungere questi obiettivi lavorando d’intesa con il Presidente che ha una visione molto moderna su come far evolvere il business che ha creato. Non vedo l'ora di collaborare anche con tutti i grandi talenti dell'azienda a livello globale”.