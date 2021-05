Puglia, Terapie intensive sotto la soglia del 30%. Emiliano: "Chiudere solo se sono a rischio vite"

Per la prima volta dopo mesi, la Puglia è tornata sotto la soglia critica del 30% di occupazione dei posti letti nelle Terapie intensive, infatti secondo il report di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, si attesta al 29%. A migliorare è anche la situazione nei reparti di Malattie infettive e pneumologia, dove l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti positivi al Covid-19 è del 36%, quattro punti percentuali sotto rispetto al limite del 40% fissato dal ministero della Salute.

Numeri sicuramente confortanti ma che necessitano di conferme per essere effettivamente visti come rassicuranti, la zona gialla potrebbe essere un bel banco di prova per verificare se la campagna vaccinale stia dando i suoi frutti o meno.

il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza della Regioni, Michele Emiliano ha commentato la possibilità di un aumento dei contagi «Il numero di contagiati, che potrebbe salire in questa fase, non deve trarci in inganno. Dobbiamo mantenere ferma la barra perché la chiusura delle attività economiche può essere sensata solo a condizione di salvare la vita a chi rischia complicazioni o di morire, e quindi in caso di saturazione delle strutture ospedaliere». Proponendo anche di scegliere dei parametri diversi per decretare i colori delle nuove zone «Se questi due elementi non ci sono, cioè - spiega Emiliano - se la gran parte dei contagiati saranno, come io mi auguro, asintomatici, è inutile tenere conto del numero e dell’incremento eventuale dei contagiati perché è chiaro che, riaprendo tutto, questo numero salirà e quindi non può essere più questo l’elemento fondamentale per la classificazione delle varie aree di contenimento della curva».