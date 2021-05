Vaccini Astrazeneca, Puglia prima regione per numero di dosi. Lopalco: "Dato molto buono"

Salgono a 466 mila le dosi di vaccino Astrazenca somministrate in Puglia, un record assoluto. La Puglia, infatti, è la prima regione d’Italia per numero di dosi Vaxzervia somministrate in rapporto alla popolazione, i dati parlano chiaro: 11,9 cittadini pugliesi su 100 hanno ricevuto il vaccino Astrazeneca, a discapito della media nazionale che è di 9,7.

L’assessore alla Salute, Pier Luigi Lopalco si ritiene molto soddisfatto di questi dati e ha così commentato «È un dato molto buono, perché significa che siamo riusciti a comunicare la bontà del vaccino – aggiungendo – abbiamo richiesto dosi aggiuntive». Una richiesta che consiste nel richiedere le dosi inutilizzate in altre regioni, un’operazione già effettuata in Puglia la settimana scorsa, la quale aveva ricevuto 50mila dosi extra di AstraZeneca dalla Sicilia (ultima per somministrazioni rispetto alla popolazione).