Nuovo decreto, le possibili novità: coprifuoco subito alle 23, matrimoni, palestre e ristoranti

Dal 18 maggio il coprifuoco dovrebbe slittare alle 23, dal 7 giugno a mezzanotte, dal 21 giugno sarà abolito: queste le prime indiscrezione trapelate dalla regia del governo sulle riaperture. Il governo Draghi ha deciso di accelerare i tempi per la presentazione del nuovo decreto, basandosi sul costante miglioramento dei dati, che prevederà una serie di allentamenti delle misure in vigore per contrastare la pandemia.

In questo momento il Consiglio dei ministri sta varando il decreto con le nuove misure, al momento sono trapelate alcune notizie riguardanti le novità presenti nel nuovo decreto:

- coprifuoco: come detto, dovrebbe slittare alle 23 da domani sera, per poi essere spostato a mezzanotte dal 7 giugno e abolito dal 21 giugno. Nelle regioni bianche, invece, dovrebbe essere abolito il coprifuoco dal primo giugno.

- matrimoni: il 15 giugno via libera all’aperto e al chiuso con «green pass»

- palestre: apertura dal 24 maggio

- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò: apertura dal 1 luglio

- piscine al chiuso e centri termali: apertura dall’1 luglio

- centri commerciali aperti dal prossimo weekend del 22

- bar: si potrà consumare al bancone dall’ 1 giugno

- ristoranti: dall’1 giugno si potrà cenare al chiuso

- impianti da sci: riaprono il 22 maggio alle condizioni indicate dalle linee guida

- corsi di formazione: via libera dall’1 luglio

- congressi: ok dal 15 giugno con «green pass»

- parchi tematici e di divertimento: riaprono il 15 giugno

- centri culturali, centri sociali e centri ricreativi: riapertura dal 1 luglio

- Sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso: le attività restano sospese.

- Presenza di pubblico in eventi e competizioni sportive: la presenza di pubblico è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dal 1 giugno all’aperto e dal 1 luglio al chiuso nei limiti già fissati (capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso), e non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale.

Il governo ha già raggiunto anche l’accordo sulla modifica dei parametri per il cambio di fascia delle Regioni, non ci si baserà più sul dato dei nuovi contagiati ma si terrà conto dell’Rt ospedaliero che conteggia i ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive e si misurerà l’incidenza dei nuovi casi su 100 mila abitanti.