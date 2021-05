Il nuovo decreto Draghi: coprifuoco alle 23 da domani e tutte le date delle graduali riaperture

L’Italia comincia a rivedere la normalità, da domani 19 maggio l’orario del coprifuoco slitta alle 23, nessuna decisione in merito a discoteche e sale da ballo.

Una graduale apertura da parte del governo Draghi che incoraggiato dai dati epidemiologici, definiti molto buoni anche dal Cts, ha dato il via libera al nuovo decreto sulle riaperture, che entra in vigore il 19 maggio e modifica i parametri di ingresso nelle «zone colorate» basandosi principalmente sulla “qualità” dei contagi e non più sul “numero”.

Nelle zone gialle il coprifuoco verrà spostato di un’ora già da domani, dal 7 giugno alle 24 per poi essere abolito definitivamente il 21 giugno. Nelle zone bianche invece non vi sarà coprifuoco sin da subito.

Una delle novità assolute di questo decreto riguarda sicuramente la riaperture delle palestre, infatti dal 24 maggio sarà possibile nuovamente tornare ad allenarsi nelle strutture ma con alcune restrizioni:

Distanza interpersonale di almeno due metri ;

Locali dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria senza ricircolo;

Percorsi diversi per l’entrata e per l’uscita;

Il personale deve sempre indossare la mascherina;

I clienti devono indossare la mascherina quando non sono impegnati negli allenamenti;

Utilizzo ridotto degli spogliatoi;

Divieto di accesso alle docce.

Dal 1°giugno sarà possibile andare nei bar e i ristoranti anche al chiuso, seguendo i protocolli già approvati:

Al tavolo si potrà stare massimo in 4 persone a meno che non si tratti di un nucleo familiare;

La distanza tra i tavoli dovrà essere di almeno 1 metro;

I clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;

a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo; Predisporre la consultazione online del menu, o menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere;

Per i locali che non dispongono di posti a sedere si deve consentire l’ingresso a un numero limitato di clienti per volta, assicurando il distanziamento sociale di un metro.

Dal 1° luglio possono riaprire le piscine al chiuso, i centri termali e i centri benessere.

In vasca si dovrà garantire un distanziamento di 7 metri ;

Uso degli spogliatoi e delle docce controllati;

Negli spogliatoi deve essere garantita la distanza interpersonale di un metro e l’obbligo di indossare la mascherina;

Gli spazi comuni dovranno essere costantemente sanificati;

Dal 22 maggio i centri commerciali potranno essere aperti anche il sabato e la domenica, nei giorni festivi e prefestivi con le seguenti restrizioni:

All’ingresso dovrà essere rilevata la temperatura corporea «impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C;

Regolamentazione dell’accesso in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti;

e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti; Clienti e personale devono utilizzare i dispenser per l’igienizzazione delle mani;

Obbligo di indossare la mascherina;

Dal 15 giugno riaprono i parchi tematici e di divertimento:

Si dovrà garantire un sistema di prenotazione, pagamento ticket e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti;

Bisogna prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree delle attrazioni e modificare i tornelli oppure sbarre di ingresso e di uscita per permetterne l’apertura senza l’uso delle mani;

Si deve inoltre garantire l’occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro;

Nei parchi acquatici dove possibile si devono utilizzare gommoni e mezzi galleggianti singoli. Per i gommoni multipli è preferibile consentirne l’utilizzo a persone non soggette al distanziamento interpersonale, ad esempio i nuclei familiari.

A ripartire dopo un lunghissimo stop ci sono anche sale giochi, sale scommesse, sale bingo e i casinò:

La collocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi, tavoli del bingo, ecc.) deve essere predisposta al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti ;

; Rivelazione della temperatura corporea all’ingresso;

Numero della capienza del locale ridotta al fine di evitare assembramenti;

Obbligo di indossare la mascherina;

Novità anche per quanto riguarda i matrimoni, infatti, le feste possono essere organizzate dal 15 giugno sia all’aperto sia al chiuso ma gli invitati dovranno avere la certificazione verde per dimostrare di essere stati vaccinati con la seconda dose, oppure di aver avuto il Covid ed essere guariti oppure aver fatto un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti.