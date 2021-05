Speranza, a giugno potrebbero partire le somministrazioni di vaccini Pfizer per la fascia 12-15 anni

Il ministro della Salute Roberto Speranza durante un’interrogazione alla Camera ha dichiarato di essere in attesa del rilascio dell’autorizzazione, da parte dell’European Medicines Agency (EMA), al vaccino Pfizer per la fascia che va dai 12 ai 15 anni. Al momento solo Pfizer è somministrato per gli over 16, mentre tutti gli altri vaccini sono riservati solo dai 18 anni in su. Il benestare dovrebbe arrivare il 28 maggio e secondo il ministro Speranza questa decisione potrebbe avere ripercussioni positive per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico.

Giugno, quindi, potrebbe essere il mese decisivo per allargare la campagna vaccinale anche alle fasce d’età più giovani. "Finora ci siamo preoccupati di vaccinare le fasce di persone più esposte al virus: operatori sanitari, anziani, fragili. A giugno arriveranno altri 20 milioni di dosi di vaccini e l'immunizzazione potrà essere estesa ad altre categorie di cittadini, tra cui i più giovani", ha affermato il ministro della Salute.