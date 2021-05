Ospedali pubblici: da lunedì inizia la riconversione dei posti letto da Covid a "no Covid"

Vaccini: da domani in Puglia prenotazioni anche per under 50

Dalle 14 di domani in Puglia potranno prenotarsi per la vaccinazione anti-Covid anche gli under 50. In particolare potranno procedere alla prenotazione le persone nate dal 1970 al 1973, quindi chi ha tra 51 e 48 anni. Dal 19 maggio tocchera' poi alle classi di eta' 1974-1977