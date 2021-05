Firmato il protocollo tra Bari e Matera nella sala municipale del Comune di Altamura

Oggi, giovedì 20 maggio, alle ore 12, nella sala municipale del Comune di Altamura, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il primo cittadino di Matera, Domenico Bennardi, hanno siglato il protocollo d’intesa tra la Città di Bari e il Comune di Matera per la definizione e la realizzazione di azioni strategiche condivise in materia di promozione turistica e culturale della macroregione Bari-Matera.

L’accordo si inserisce nel solco delle esperienze che, negli ultimi anni, hanno accomunato le due città a partire dalla condivisione di obiettivi di cooperazione strategica, poi concretizzatisi nella stipula di vari accordi istituzionali in ambito di mobilità, con il completamento della direttrice viaria di collegamento SS 96, servizi per le città intelligenti, turismo e cultura, con l’esperienza di Matera Capitale europea della Cultura 2019 e la candidatura di Bari a Capitale italiana della Cultura 2022.

In questo incontro hanno fatto il punto sul programma del primo importante appuntamento di rilievo internazionale, il prossimo G20, che ospiterà le delegazioni dei ministeri degli esteri dei venti Paesi dell’economia del mondo a Matera e che vedrà il coinvolgimento della città di Bari.

Alla sigla del protocollo, per cui è stata scelta simbolicamente Altamura in quanto snodo fondamentale del percorso di collegamento tra Bari e Matera, ha partecipato anche la sindaca della città murgiana Rosa Melodia.

Un protocollo realizzato non solo per ospitare il G20, infatti il sindaco di Bari Antonio De caro ha voluto precisare che “il protocollo è nato prima che Matera diventasse sede del G20 - spiegando che - nasce per mettere insieme le due esperienze dal punto di vista culturale, dal punto di vista del trasporto, esperienze che abbiamo fatto sulle nuove tecnologie che ci hanno permesso di fare una sperimentazione sulla telemedicina, la realtà aumentata, la manutenzione da remoto di impianti industriali, avevamo ricevuto da poco il finanziamento come città di Bari per la casa delle tecnologie emergenti, stesso finanziamento che ha ricevuto Matera l’anno scorso e abbiamo deciso di condividere e rendere complementari queste attività delle due case emergenti, contemporaneamente è arrivata l’occasione del G20 e il comune di Bari si è messo a disposizione del comune di Matera che ospiterà l’evento per organizzare e dare un supporto dal punto di vista logistico”

La Prima Cittadina altamurana fiera di aver ospitato questo evento ha voluto precisare “Un modo per partecipare alla visione di questi due sindaci, non solo come gregaria -aggiungendo - noi siamo ormai abituati a ragionare come territori, alzare i nostri muri vale poco, abbiamo capito che stare in sinergia è molto più produttivo e questo comporta dei risultati eccellenti”,

Al comune era presente anche il consigliere regionale Francesco Paolicelli che ha così commentato: “Con la firma di oggi due importanti città, Bari e Matera, mettono nero su bianco una collaborazione non solo per il G20 ma anche per tutto quello che verrà, anche per l’appeal turistico che Matera ha e Bari in quanto hub per la meta dei turisti - ha aggiunto - fatto ad Altamura in maniera simbolica perché è giusto che i turisti arrivino a Bari ma per andare a Matera si fermino anche ad Altamura, questo è il messaggio che vogliamo lanciare, da altamurano doc quale io sono, quello di mettere a sistema tutti i grandi attrattori turistici che abbiamo nella nostra città”