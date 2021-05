L’assistente familiare è diventata nel corso degli anni una figura professionale tra le più richieste da molte famiglie, da sole e impotenti ad affrontare situazioni di disagio. Il suo compito è quello di fornire cura ed assistenza a persone con diversi livelli di auto-sufficienza psico-fisica (anziani,malati, disabili) contribuendo al mantenimento dell’autonomia e del benessere della persona assistita.

Ad Altamura questo servizio è offerto in maniera professionale da “La tua assistenza” di Antonio Colonna, un uomo che dopo aver perso il suo lavoro nel settore dei salotti ha avuto il coraggio di reinventarsi, tornando a studiare e facendo della sua vocazione per il sociale, il suo lavoro.

“La tua assistenza” con il suo staff formato, oltre che da Antonio Colonna, da Giuseppe Colonna e Lucia Serino offre diversi servizi come: assistenza notturna, servizi di igiene, assistenza ospedaliera e privata, disbrigo pratiche.

Per conoscere meglio la sua attività e in cosa consiste il suo lavoro, abbiamo intervistato Antonio.

Quando è nata la tua attività? Cosa ti ha spinto a fare questo lavoro?

L’idea è nata nel 2015 mentre ero Acquaviva al “Miulli” con mio fratello per assistere mia madre che doveva sostenere un intervento importante. Un abbondante nevicata non ci permise di rientrare a casa e quindi restando all’interno dell’ospedale, abbiamo deciso di metterci a disposizione, anche nelle piccole cose, dei pazienti presenti nella stanza di mia madre. Quel giorno ho preso coscienza di quello che volevo fare nella mia vita, assistere le persone fragili investendo tutte le mie energie.

Avevi già fatto cose socialmente utili in passato?

SI, mi sono sempre interessato al bene comune e ho sempre cercato di fare la mia parte per aiutare le persone, anche nel piccolo, partecipando attivamente anche alla vita politica della mia città come consigliere comunale.

Hai capito subito di essere portato per questo lavoro?

Un lavoro per cui non sapevo di essere portato, nonostante una vita molto attiva nel sociale, solo dopo ho capito che era il lavoro che faceva per me. Un lavoro che mi ha gratificato sin da subito perché vedevo che portavo sollievo alla gente.

L’ho capito soprattutto dopo aver ascoltato i commenti positivi, che si ritenevano molto soddisfatte di quello che facevo per i loro cari.

Avete seguito dei corsi per fare questo lavoro? Avete dei titoli?

Abbiamo fatto dei corsi di collaboratore domestico, o meglio assistente familiare a Matera e in più abbiamo il titolo di operatore socio sanitario. Questo è un lavoro che ha bisogno comunque di un titolo perché non ci si deve improvvisare in quanto ci sono situazioni dove bisogna saper intervenire.

In cosa consiste il vostro lavoro?

Iniziamo all’alba, igienizzando persone che devono recarsi in strutture ospedaliere in mattinata. Noi ci occupiamo di tutto ciò che concerne l’assistenza a 360 gradi: igienizzazione, movimentazione letto, attività di intrattenimento con l’obiettivo di valorizzare le energie più nascoste e di stimolarli.

In questo periodo storico, con la presenza del Covid, avete riscontrato alcune difficoltà?

Partendo dal presupposto che il virus ha spiazzato tantissima gente, dal governo alle strutture sanitarie specializzate, anche noi ci siamo ritrovati a fronteggiare questa pandemia senza poter fare tanto, innanzitutto perché sprovvisti di materiale, come i vari dispositivi di protezione individuali e igienizzanti, che scarseggiavano in tutta Italia ma anche per paura di poter contagiare i nostri pazienti. Dopo il momento più difficile di questa pandemia, grazie all’arrivo dei vaccini che sia noi che i nostri assistiti hanno ricevuto ci ha permesso di lavorare con più tranquillità e sicurezza perché la nostra missione è la serenità dei nostri assistiti.

Di quale tipologia di pazienti vi prendete cura?

Noi ci prendiamo cura di persone molto fragili, da malati di Sla, soggetti immunodepressi,disabili, malati di Alzheimer, persone non autosufficienti ad anziani.

Quale rapporto avete con i pazienti?

Per fare questo lavoro bisogna avere degli ingredienti importanti soprattutto passione, pazienza, coraggio e cuore, quest’ultimo a volte viene messo a dura prova quando abbiamo perso qualche paziente perché ci mettiamo tutto l’impegno possibile e investiamo parecchio anche sul lato umano, affezionandoci a loro ed evitando di trattarli come pazienti ma come persone con cui passare del tempo. La loro migliore terapia non è solo l’utilizzo di medicinali ma anche semplicemente il vivere rapporti umani con altre persone, utili per far dimenticare la loro situazione. Il nostro bigliettino da visita è il sorriso a 360 gradi, perché presentarsi svogliati dinanzi a un paziente che già sta soffrendo di certo non porterà buoni risultati.

Avete dei progetti per il futuro?

Si, stiamo pensando di creare una cooperativa dal nome ACCANTO A TE, un centro diurno per anziani autosufficienti dove potranno essere assistiti con dedizione e passione.