Altamura, inaugurati gli spazi scolastici adeguati all’emergenza covid-19

Questa mattina la Sindaca Rosa Melodia, l’assessore ai lavori pubblici Michele Cornacchia e l’assessore all’istruzione Nino Perrone, il personale del 6° settore Lavori pubblici e l’onorevole Angela Masi, hanno inaugurato alcuni degli spazi scolastici adeguati per fronteggiare al meglio la pandemia. Tutto questo è stato possibile grazie a un finanziamento del governo di 500.000 € dato ad agosto 2020 , risorse che sono state impegnate su una decina di scuole.

Per la scuola “San Francesco” si tratta di una nuova aula, per la “Mercadante” di nuovi bagni nel plesso di piazza Zanardelli, per la “Padre Pio” della sistemazione degli spazi esterni e dell’ampliamento di alcune aule.

In questa occasione è stato fatto il punto su altri interventi che saranno eseguiti in questi istituti come la sostituzione degli infissi per il 5° circolo didattico “San Francesco” e la realizzazione della palestra della scuola secondaria di primo grado “Padre Pio”.

L’assessore Michele Cornacchia ha dichiarato “A breve verranno inaugurate altre aree dove il Comune è intervenuto, in generale l’obiettivo era quello di ampliare le aule dove possibile, sistemare le aree verdi per fare le attività all’aperto e migliorare in generale i servizi come, ad esempio, l’aumento del numero dei bagni”