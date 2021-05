Pietro Cannito tra gli 8 finalisti per il prestigioso Contest Internazionale All Star Challenge 2021 Copyright: Contest Internazionale All Star Challenge 2021

Anche quest'anno, Pietro Cannito, titolare del salone Just Men in Altamura, si è qualificato tra gli otto finalisti nazionali per il prestigioso Contest Internazionale All Star Challenge 2021 American Crew. Il suo lavoro di ricerca moda, rivolta all'uomo di oggi e di domani, ha fatto registrare notevoli apprezzamenti che sono arrivati non solo dai suoi più vicini colleghi quanto dai quelli oltre oceano. Il 24 maggio sapremo se il suo lavoro sarà stato votato come il più bello d'Italia. Il passo successivo sarà qualificarsi tra i migliori del mondo con una finalissima fissata a fine luglio a Barcellona dove sarà nominato il campione dei campioni. Non possiamo fare altro che incrociare le dita per questo talento altamurano.