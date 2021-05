Intervista ad Alberto Angelastri, l'altamurano che ha vinto la Champions con il Barcellona femminile

Abbiamo fatto qualche domanda ad Alberto Angelastri, altamurano che ricopre il ruolo di Match Analyst per l'FC Barcellona femminile.

Nell'ultimo anno, anche grazie al suo lavoro, la squadra è campione di Spagna per la seconda volta consecutiva e Campione d'Europa.

Buongiorno Alberto, fa sempre piacere sapere che ci sono altamurani che riescono ad emergere nel loro lavoro anche all’estero. Raccontaci quale è stato il tuo percorso da Altamura fino a ricoprire il ruolo di Match Analyst del FC Barcellona femminile.

Innanzitutto, grazie mille per la possibilità di raccontare la mia esperienza.

Il mio percorso iniziò come allenatore nella juniores della Fortis Altamura e come assistente nella prima squadra con diversi allenatori.

Furono 3 anni in cui ebbi l’opportunità di poter praticare sul campo ciò che stavo imparando all’università (sono laureato in Scienze e Tecniche dello Sport) e di conoscere le dinamiche del mondo del calcio dal suo interno.

Devo dire che fu un’esperienza molto gratificante ed istruttiva.

Finita l’università ebbi l’opportunità di entrare nel Master de Fútbol Profesional che il FC Barcelona creò proprio in quell’anno ed una volta selezionato decisi di partire e trasferirmi qui, in modo tale da poter vivere questa esperienza nella maniera più completa possibile.

Fortunatamente ebbi subito modo di entrare nel settore giovanile del CES Sabadell come allenatore di diverse squadre di categoria e poter conoscere così le radici del fútbol catalano. Fu un periodo molto difficile, di ambientamento e di studio, ma che alla fine mi permise di poter ampliare ancora di più la mia esperienza.

La stagione successiva mi venne affidata l’under 16 (Cadete A) di un piccolo club di Esplugues chiamato Can Vidalet, anche se ebbi modo di poter lavorare con loro solo un paio di mesi in quanto ricevetti l’offerta che non potevo assolutamente rifiutare, ovvero poter entrare come analista e assistente nella prima squadra femminile del FC Barcelona.

Ricordo quei giorni come molto stressanti, in quanto il bando era inizialmente aperto a tutti gli alunni che partecipavano al master, e quindi dovetti affrontare una selezione attraverso alcuni esami e dei lavori video. Alla fine, venni scelto io e Per me (e per la mia famiglia) fu una gioia immensa: lavorare per uno dei club migliori al mondo ma soprattutto nel club che più si identifica con la mia idea di calcio.

Inoltre, avere l’opportunità di poter scoprire il mondo del calcio femminile fu una sfida ulteriore che non esitai a raccogliere.

Fu una stagione molto dura. Non facile per la squadra, ma culminata con la grande finale europea di Budapest, la quale, a mio parere, fu lo spartiacque che permise al Barça di diventare quello che è oggi: la migliore squadra di calcio femminile al mondo!

L’anno successivo ebbi la piacevole riconferma ed incominciarono ad arrivare i primi successi come la Supercoppa di Spagna. L’avvento della pandemia non ci permise di poter festeggiare la successiva vittoria del campionato spagnolo sul campo e la delusione dell’eliminazione in semifinale di Champions ad opera di un fortunato Wolfsburg ci lasciò con l’amaro in bocca dopo il rientro dal lockdown.

Questa sconfitta ci diede la motivazione e le giuste energie per affrontare la stagione in corso, la quale (al momento) ci vede campioni di Spagna per la seconda volta consecutiva, vincitrici della coppa della Regina (della precedente stagione) e permesso di coronare la gioia più grande: diventare per la prima volta nella storia Campioni D’Europa!

Non ci resta un ultimo titolo (la coppa della Regina di questa stagione) per conseguire il nostro personalissimo triplete e concludere una stagione perfetta. Poi potremo pensare al domani…

Il tuo è un lavoro molto particolare, bisogna stare attenti ai più piccoli dettagli per poter fare davvero la differenza. Vuoi esporre ai nostri lettori qualche dettaglio del tuo lavoro?

Principalmente il mio lavoro consiste nello studiare le nostre rivali e conoscerle in tal modo da poter fornire informazioni qualitative allo staff e alle giocatrici, e in così facendo poter decidere le strategie da adottare in partita e gli allenamenti opportuni da programmare.

Dividiamo il lavoro in analisi collettiva e analisi individuale del rivale, selezionando quelle partite che più propongono il contesto competitivo che troveremo durante il nostro incontro.

In più, essendo un club con una identità di gioco molto forte, importante è anche l’analisi della propria squadra, ovvero il capire a che punto (a livello collettivo e individuale) è il nostro processo di crescita.

Per far ciò abbiamo creato un protocollo di analisi dei nostri incontri e soprattutto dei nostri allenamenti, per tenere sempre un controllo accurato degli eventuali progressi della squadra e delle giocatrici, con le quali siamo in costante interazione prima, durante e dopo gli allenamenti stessi nel corso della settimana.

L’analisi è alla base dell’intera programmazione e devo dire che la maggior gratificazione è vedere come le giocatrici stesse “sfruttano” il nostro lavoro per migliorarsi ogni giorno.

Ormai sei in Catalogna da qualche anno, una regione della Spagna sicuramente molto affascinante e dalle innumerevoli meraviglie. C’è qualcosa che ti manca della nostra Altamura e della nostra Puglia?

Ovunque vada, casa rimane casa. Ogni volta che ritorno nella mia terra (più o meno ogni 6-7 mesi) valorizzo le piccole cose che davo per scontato: il buon caffè la mattina, le focacce, l’aria della Murgia, ma soprattutto l’abbraccio caloroso della mia famiglia e le risate con miei amici, i quali sono sempre stati entrambi di enorme supporto nei momenti più difficili per me e partecipi delle gioie più grandi.

Hai trovato difficoltà particolari al tuo arrivo in Spagna nell’ambientarti?

Inizialmente sì come normale che sia. La cultura catalana è molto marcata (soprattutto per un discordo di idioma, qui si parla prevalentemente catalano). Ovviamente sono stati necessari dei mesi affinché potessi essere più fluido con la lingua ed in questo devo dire che mi ha molto aiutato il poter trovare subito impiego come allenatore.

Adesso mi sento “uno di famiglia”.

In Spagna hai trovato qualcosa che in Italia manca?

Sono paesi molto simili fra loro, al momento le uniche differenze sono legate ad un aspetto professionale (qui si pensa e pratica il calcio in modo diverso rispetto all’Italia) ma devo dire che, proprio per il fatto di avere delle culture molto simili, non ho trovato molte differenze in generale, a parte quelle linguistiche.

Come noi a loro piace il buon cibo, stare in compagnia, l’arte, il mare, l’essere disponibili, etc. Possiamo benissimo dire di essere come “cugini”.

Ci sono differenze sostanziali tra il calcio femminile in Spagna e in Italia?

Ho avuto modo di poter conoscere solo in parte il mondo del calcio femminile italiano. Ma devo dire che al momento in Spagna siamo un passo in avanti da un punto di vista competitivo, in quanto si è iniziato da prima a investire e a puntare sulle ragazze rispetto al nostro Paese, ma i progressi fatti in Italia nell’ultimo periodo (come rendere il campionato professionistico) mi fanno ben sperare per un futuro roseo. C’è bisogno di tempo e tanto, tanto lavoro, ma credo che si sia intrapresa la strada giusta; vedremo i risultati ben presto.

E per quanto riguarda il calcio maschile?

Se confronto i due Paesi, la differenza sostanziale sta nell’idea di calcio, ovvero qui non basta solo vincere, ma bisogna vincere attraverso un gioco propositivo e non speculativo, mentre da noi il risultato viene prima di tutto. Ho visto il Barça vincere partite anche con ampio margine, ma la gente tornava a casa arrabbiata se non si vinceva “con il proprio stile”. Il nostro è un calcio pragmatico, il loro un calcio d’arte e legato allo spettacolo.

Differente è anche l’utilizzo dei giovani: si fa molto affidamento sull’utilizzo dei settori giovanili (difficile trovare una squadra che non abbia almeno un paio di ragazzi provenienti dalla propria cantera) mentre da noi si fa ancora fatica nel dare fiducia ai talenti emergenti, anche se nell’ultimo periodo molte squadre di Serie A stanno cambiando questa tendenza, ottenendo anche ottimi risultati.

Considerato che tu hai lavorato anche nel calcio maschile, hai notato qualcosa di diverso tra il calcio maschile e quello femminile?

Quando mi rivolgono questa domanda, separo subito due fattori chiave.

Il primo è sul piano tecnico. Le uniche differenze (se ci sono) sono legate a una esperienza differente che le ragazze hanno rispetto ai ragazzi (quindi ad aspetti individuali non legati a questioni di genere); mi riferisco al fatto che fino a poco tempo fa le ragazzine iniziavano a giocare verso i 13-14 anni, in confronto a un bambino che iniziava già verso i 6-7. Quegli anni di differenza, legati anche alle strutture nelle quali sia allenavano, fanno tutta la differenza del mondo.

Poco a poco questo aspetto sta cambiando, grazie all’inclusione di ragazze in squadre giovanili maschili fino ad una certa età e grazie al miglioramento delle strutture e soprattutto alla formazione di allenatori che offrono loro migliori strumenti per potersi esprimere.

Sicuramente le nuove generazioni di giocatrici saranno più preparate di quelle che le hanno precedute, e il livello aumenterà con il passare degli anni.

Dove sì ci sono differenze è da un punto di vista “fisico”. Quando dico “fisico” mi riferisco da un punto di vista antropometrico (legate alle differenze strutturali fra uomo e donna), da un punto di vista ormonale (che incide sul rapporto massa grassa-massa muscolare) e da un punto di vista coordinativo, che dipende dall’unione di questi primi due fattori.

Recenti studi dimostrano che le differenze di prestazione più marcate sono legate a livelli di forza espressa (esplosività, rapidità, etc.).

Per quanto i progressi metodologici e tecnologici avvicinano sempre più alcuni parametri a quelli maschili, rimarrà sempre una certa soglia di differenza.

Questa non deve essere vista come un difetto, ma come un aspetto caratteristico del calcio femminile, il quale incide indubbiamente anche sul gioco.

Di esempi ce ne sono tanti, ma quello che vorrei trasmettere é nel non vedere queste differenze come qualcosa di negativo, ma come un’opportunità per conoscere il calcio da un altro punto di vista, e questo ha rappresentato per me una sfida sin dall’inizio che mi ha arricchito molto soprattutto nel curare alcuni dettagli che chissà nel calcio maschile non emergevano così frequentemente.

Per il futuro hai piani e desideri particolari?

Al momento la mia intenzione è di rimanere qui più tempo possibile per continuare a formarmi professionalmente, poi si vedrà; il calcio, così come la vita è pieno di sorprese dietro l’angolo.

Come dico sempre, quello che cerco sono contesti lavorativi nei quali possa sentirmi “inadeguato” in quanto c’è sempre qualcosa che posso imparare.

Fin quando avrò questa sensazione, allora il Barça sarà la mia casa.