Covid Puglia: tasso di positività all’1,7% il più basso dall’inizio della seconda ondata

Continuano a calare i contagi e comincia a rientrare anche l'emergenza negli ospedali. In Puglia su 4.120 tamponi effettuati sono stati accertati 71 nuovi casi positivi: 2 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia Bat, 20 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce. Inoltre sono stati registrati 11 decessi: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Continua a scendere anche il dato inerente ai ricoveri, infatti, sono 903 le persone che necessitano ancora di cure ospedaliere, la metà rispetto allo scorso mese.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.442.965 test; 210.660 sono i pazienti guariti; 31.769 sono i casi attualmente positivi.

Il bollettino epidemiolgico della Regione Puglia è disponibile qui.