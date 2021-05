Nuove disposizioni per i Matrimoni, massimo 1.000 invitati con Covid Pass, consentiti i balli

Venerdì 21 maggio è stato approvato dal Comitato tecnico scientifico il protocollo per i ricevimenti dopo i matrimoni e tutte le altre funzioni civili e religiose.

Innanzitutto non è prevista nessuna limitazione sul numero degli invitati (o meglio è fissato a un numero molto elevato, 1000 persone) ma il numero sarà determinato solo dagli spazi a disposizione.

Per poter partecipare all’evento sarà necessario il Covid pass (o Certificazione verde), ovvero il certificato che attesta di essere stati vaccinati almeno con la prima dose ma oltre i 15 giorni precedenti o con la doppia dose, oppure di essere guariti, o di aver effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti. Ad averlo devono essere tutti gli invitati e gli sposi.

A differenza protocollo recepito dalla Conferenza delle Regioni è stato eliminato l’obbligo del Covid manager ogni 50 invitati.

Sarà in vigore l’obbligo di indossare la mascherina per spostarsi negli ambienti interni e negli ambienti esterni in caso dovesse essere possibile rispettare la distanza di almeno un metro. Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve indossare la mascherina e igienizzare continuamente le mani.

La distanza minima tra i tavoli deve essere di almeno 2 metri è consigliato, tuttavia, ove possibile garantire una distanza di 2,5 metri. I tavoli devono garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, fatta eccezione per i tavoli composti da persone che non siano soggette al distanziamento interpersonale in quanto conviventi, così come definito DPCM del 17.05.2020 (il gestore ha la facoltà di chiedere eventuale autodichiarazione).

Questa regola è fondamentale per individuare il numero massimo di invitati, che dipenderà appunto dal numero di tavoli che si potranno disporre tenendo conto della distanza prescritta.

Non sarà possibile organizzare il buffet classico, quello a self-service ma sarà consentito organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, evitando che gli ospiti tocchino quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. Inoltre la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali e dovranno essere individuate delle misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per accedere al buffet.

I gruppi musicali dovranno essere distanti almeno 3 metri dagli invitati, qualora non provvisti di barriere antidroplets in prossimità del microfono. Dovranno indossare la mascherina chirurgica esclusivamente nel caso in cui debbano spostarsi nelle aree comuni interne. È consentito qualsiasi spettacolo e/o esibizione artistica di qualsiasi natura a condizione che possa sempre essere rispettata la distanza interpersonale di un metro.

È stato dato il via libera anche per i balli, soprattutto all’esterno. Invece per quanto riguarda gli eventi con ballo in spazi interni andranno organizzati con tempistiche predefinite e dovrà essere garantita una superficie pro capite pari a 2 metri quadri, potenziando il ricambio d’aria dei locali. Le tempistiche predefinite sono state identificate dai gestori in 15 minuti tra una portata e l’altra.

Non sarà possibile organizzare un tavolo comune all’uscita del locale per distribuire le bomboniere ma dovranno essere gli sposi a consegnarla agli invitati dopo aver utilizzato igienizzanti per le mani.