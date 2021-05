AstraZeneca: dissequestro del lotto incriminato a marzo

Sono in corso le operazioni di dissequestro e restituzione delle dosi del vaccino Astrazenca, appartenenti al lotto ABV 2856, sequestrati lo scorso 11 marzo dall'autorità giudiziaria in via del tutto precauzionale, dopo la segnalazione di alcuni eventi avversi e gravi, nello specifico la morte del sottoufficiale della Marina Militare, morto dopo 17 ore dall'inoculazione del vaccino AstraZeneca.

Gli accertamenti sono stati disposti dalla Procura di Siracusa, eseguiti dall'Istituto nazionale per la salute pubblica Olandese e dal Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci dell'Istituto superiore di sanità di Roma. In una nota del Nas si legge che “Le analisi svolte in un contesto investigativo ad alto tasso tecnico e secondo coordinate scientifiche in costante aggiornamento e con l'interlocuzione di esperti, hanno stabilito che i lotti oggetto di attenzione, oltre ad essere corrispondenti per natura, caratteristiche e composizione con gli altri lotti di vaccino anticovid-19 analizzati, rispecchiano pienamente i parametri qualitativi e sono conformi al dossier di registrazione approvati dall'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali".

Le dosi dissequestrate saranno nuovamente utilizzate negli hub per il regolare ciclo vaccinale in favore della popolazione.