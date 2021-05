Vaccini in vacanza, continuano i dibattiti

Continua il dibattito tra le regioni sulla questione vaccini in vacanza, il presidente della regione Puglia Michele Emiliano ha affermato “Il vaccino ai turisti si può fare, parliamoci chiaro. Ovviamente bisogna compensare le dosi di vaccino, ci vogliono, quindi, accordi tra le Regioni anche in base ai flussi turistici. Noi siamo in grado di farlo, però non può essere una iniziativa della singola Regione, va decisa insieme. Se verrà presa a livello nazionale siamo in grado di farlo”

Una mossa che garantirebbe il prosieguo della campagna vaccinale anche durante l’estate, senza il timore di poter danneggiare il settore del turismo o che qualcuno decida di rifiutare il vaccino per poter andare in vacanza.

Il presidente Emiliano ha voluto però precisare “Non si può fare a mio avviso la stessa operazione con chi viene da un altro Paese, perché sarebbe molto complessa e non realizzabile, rischieremmo di alterare il piano vaccinale nazionale con lo scambio tra Paesi - ha concluso - dobbiamo arrivarci tutti insieme, devono essere decisioni prese dal Governo ed eseguite dalle Regioni, che già stanno studiando le modalità tecniche con le quali fare questo vaccino ai turisti italiani”.

In tanti, però, hanno espresso dubbi sulla questione, soprattutto a livello organizzativo, la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini ha fatto notare che “ci sono problemi organizzativi complessi e c'è il rischio di potenziali squilibri nelle forniture. È doveroso remare tutti nella stessa direzione”. Lo stesso generale Figliuolo pochi giorni fa aveva dichiarato “Chi va in vacanza regoli le proprie vacanze in funzione dell'appuntamento vaccinale - aggiungendo - per Astrazeneca si può fare con un intervallo tra 4 e 12 settimane tra prima e seconda dose, con i vaccini a mRna (Pfizer e Moderna, ndr) si può fare a 42 giorni, ritengo che potrebbe essere un non problema - ha comunque voluto precisare che - Sono aperto a qualsiasi proposta che le Regioni vorranno farmi; ovviamente a tutto c’è un limite che è il pragmatismo, se facciamo voli pindarici e invenzioni, io non ci sto”.