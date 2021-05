In arrivo 28 milioni di dosi, dal 10 giugno vaccini anche per gli under 30

Dal 10 giugno sarà possibile prenotare il vaccino anche per gli under 30, questo sarà possibile grazie all’arrivo di una quantità ingente di dosi di vaccini (28milioni di dosi). Quindi verranno eliminate le restrizioni relative alle fasce d’età, permettendo a tutti gli italiani di potersi vaccinare, l’obiettivo fissato dal generale Figliuolo è chiaro, ovvero quello di cercare di accelerare i tempi della campagna vaccinale, per poter affrontare l’estate in serenità.

In questi giorni, quindi, bisognerà terminare di vaccinare le fasce d’età più fragili che continuano ad avere la priorità. In un intervento a Dimartedì su la7, il generale Figliuolo ha fornito i dati della campagna vaccinale inerenti alle fasce più a rischio “Sugli over 80, che è la categoria più a rischio, abbiamo vaccinato oltre il 90%, ne mancano all’appello 460 mila. Per gli over 70 siamo all’80% e ne mancano 1,2 milioni, sugli over 60 siamo a oltre il 65% e ne mancano all’appello 2,6 milioni, considerando la platea calcolata su tessera sanitaria - aggiungendo - adesso dobbiamo terminare queste classi andando a intercettarle in una maniera più proattiva rispetto a quello è stato fatto finora”.