Procedono i lavori di manutenzione presso il Pulo

Il Comune di Altamura ha comunicato tramite la pagina social, la prosecuzione dei lavori di manutenzione all'area del belvedere e alla strada di accesso al Pulo. In particolare, è stata ripristinata la passerella in legno per i disabili che verteva in uno stato di degrado.

È stata sistemata anche la strada sterrata che collega la provinciale 157 per Quasano al belvedere del Pulo, con stabilizzato e materiali idonei, non essendo possibile procedere con l'asfalto, perché si tratta aree soggette a vincolo paesaggistico.

Inoltre, è stato richiesto alla Città metropolitana di Bari il ripristino delle buche sulla strada provinciale.