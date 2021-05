Campagna vaccinale anti Covid in Puglia: 2,2 milioni di dosi somministrate

Sono 2.206.392 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale), pari al 93.3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 2.363.815.

Nei centri dell'Asl Bari, invece, sono state somministrate più di 5mila vaccinazioni (alle 15 di ieri) e 11.876 nella giornata del 26 maggio. In dettaglio, ieri sono state inoculate 8.940 prime dosi e 2.936 seconde, di cui 3.102 destinate a soggetti vulnerabili per patologia. I medici di Medicina generale nei loro studi, a domicilio o in sedi Asl hanno somministrato 2.963 vaccini (2.612 prime dosi, 351 seconde) riservati agli assistiti delle categorie prioritarie La copertura vaccinale ha raggiunto con almeno una dose più di 4 cittadini baresi su 10 (41%), sia nelle fasce d’età più elevate, toccando il 91% tra gli over 80, il 90% tra gli over 70 e l’84% per i 60-69enni, sia tra quelle più giovani: il 50 per cento dei 50-59enni ha già avuto la prima dose di vaccino, cosi come il 27% tra i quarantenni.