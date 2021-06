Coprifuoco, da domani 7 giugno si sposta a mezzanotte

Ultime ore con il coprifuoco alle ore 23:00.

Da domani, 7 giugno, il coprifuoco slitterà – come dalle ultime disposizioni disciplinate nel Decreto-legge governativo – alle ore 24:00 per tutte le regioni (come la Puglia) collocate in zona gialla.

Il 14 giugno si coloreranno in zona bianca anche Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento e a seguire le altre regioni.

Già con il passaggio in zona gialla, infatti, tutte le restrizioni d’orario collegate al coprifuoco dovrebbero venir meno e quindi, laddove confermato, in Puglia il coprifuoco durerebbe solo una settimana.

Dal 21 giugno il coprifuoco sarà invece eliminato in tutta Italia. Niente limitazioni per gli spostamenti e orari liberi per i locali pubblici.