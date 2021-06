Vaccini Puglia: slitta la data della prenotazione al vaccino per gli under 16

La Regione Puglia ha deciso di far slittare le prenotazioni del vaccino per i ragazzi dai 12 ai 15 anni che non sono in condizioni di fragilità al 23 agosto. Resta garantita la possibità di prenotare il vaccino per le persone vulnerabili appertenenti a quella fascia di età.

Nella giornata di ieri sono stati vacciniati i primi ragazzi under 16 nelle sedute organizzate dal centro di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, dal Centro territoriale Malattie rare Asl Bari e dal Centro per l’epilessia ed elettroencefalografia in età evolutiva dell’ospedale San Paolo. Nei prossimi giorni toccherà anche ai pazienti delle pediatrie ospedaliere di Altamura e Molfetta.