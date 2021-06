Avviso per la formazione del gruppo comunale volontari di Protezione Civile

È stato pubblicato sul portale istituzionale l’avviso, con la relativa domanda di ammissione, per la formazione del Gruppo comunale dei volontari di Protezione civile del Comune di Altamura.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 23 marzo 2021, infatti è stato approvato il regolamento per la costituzione per cui è necessario acquisire la manifestazione di interesse. I cittadini in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del regolamento e/o le associazioni già iscritte all'albo regionale di Protezione civile potranno presentare la domanda di ammissione entro il 30 giugno prossimo all'indirizzo polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it.

