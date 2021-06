Moderna, richiesta l'autorizzazione all'Ema per l'utilizzo del vaccino per la fascia d'età 12-17

L'azienda farmaceutica Moderna ha richiesto l'autorizzazione all'uso del proprio vaccino per la fascia d'età 12-17 anni. La richiesta, come comunica l'azienda, è basasta su uno studio effettuato su alcuni adolescenti negli Stati Uniti. È stata osservata, nei quasi 2.500 adolescenti che lo hanno ricevuto, ricorda Moderna, "un'efficacia del vaccino pari al 100% quando si è utilizzata la stessa definizione di caso dello studio di fase 3 COVE negli adulti".

In una nota sul sito della casa farmaceutica si legge:

"Siamo lieti di annunciare che abbiamo presentato all'Agenzia europea per i medicinali l'approvazione condizionale del nostro vaccino contro il COVID-19 per l'uso negli adolescenti nell'Unione europea", ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna. “Siamo incoraggiati dal fatto che il vaccino Moderna COVID-19 sia stato altamente efficace nel prevenire l'infezione da COVID-19 e SARS-CoV-2 negli adolescenti. Abbiamo richiesto l'autorizzazione a Health Canada e presenteremo un'autorizzazione all'uso di emergenza con la FDA degli Stati Uniti e le agenzie di regolamentazione di tutto il mondo per questa importante popolazione di età più giovane. Rimaniamo impegnati a fare la nostra parte per aiutare a porre fine alla pandemia di COVID-19”.