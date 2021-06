Vaccini Puglia: terminata la vaccinazione dei maturandi

Terminata la vaccinazione dei maturandi pugliesi, ad annunciarlo è Michele Emiliano dalla sua pagina social:

"Possiamo proprio dire che la prima prova è superata! Grazie a tutte le ragazze e i ragazzi che hanno risposto alla chiamata delle scuole vaccinandosi in massa. I vostri sorrisi resteranno tra le immagini più belle di questa campagna vaccinale".

A fare da eco alle parole del presidente della Regione c'è anche l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco "In pochi giorni abbiamo completato la vaccinazione dei maturandi pugliesi in tutte le province, con una adesione altissima da parte degli studenti. Abbiamo lavorato bene con le Asl in sinergia con le scuole e gli uffici scolastici provinciali, secondo un modello già collaudato con il personale e i docenti. Avevamo detto che i maturandi rappresentavano l’inizio di un percorso, per questo replicheremo le chiamate “scuola per scuola” dal 23 agosto allargandolo a tutti gli studenti dai 12 anni in su, per metterli in sicurezza col vaccino prima della ripresa delle lezioni. La nostra attenzione al mondo della scuola e dell’Università è massima"

Inoltre, sul portale della Regione è stata aggiornata la timeline delle prenotazioni del vaccino, infatti, dal 13 giugno potranno prenotare la prima dose anche i pugliesi appartenenti alla fascia d'età 12-15 attraverso il sito "lapugliativaccina.regione.puglia.it", le farmacie del sistema FarmaCup e attraverso il numero verde 800713931 attivo dal lunedi al sabato ore 8-20.