Da domani parte "Pomeriggi con Janssen" l'iniziativa dell'Asl di Bari dedicata agli over 40

Vaccini Puglia: slitta la data della prenotazione al vaccino per gli under 16

La Regione Puglia ha deciso di far slittare le prenotazioni del vaccino per i ragazzi dai 12 ai 15 anni che non sono in condizioni di fragilità al 23 agosto. Resta garantita la possibità di prenotare il vaccino per le persone vulnerabili appertenenti a quella fascia