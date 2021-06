Martedi 15 giugno il Boscosauro riapre al pubblico, in seguito sarà aperto solo nei week-end. Per garantire la massima sicurezza biaognerà seguire alcune semplici regole.

Per poter svolgere le attività sarà obbligatoria la prenotazione.

Per una corretto svoglimento di tutte le attività e per una maggiore organizzazione, le prenotazioni saranno accettate esclusivamente telefonicamente al numero 392 6142901 (attivo nei seguenti orari 9.00-12.00/16.00-19.00).

La struttura sarà aperta nei seguenti orari:

Prima apertura 15 giugno dalle 16:00 alle 20:00

Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 19:00

Gli orari delle visite guidate sono:

Mattina: 10:40/11:30/12:00

Pomeriggio: 16:00/16:30

È consigliato arrivare in anticipo per acquistare i biglietti in quanto la biglietteria online non è attiva. Per riuscire a gestire gli ingressi e il numero massimo di persone sarà necessario essere puntuali. In caso di ritardo sarà possibile accodarsi al gruppo già in visita, aspettare il turno successivo o fare il percorso senza guida.

Nella struttura è presente anche un'area pic nic dove è possibile pranzare a sacco e un food Truck dove acquistare bibite e cibo. Per l'utilizzo della zona pic nic sarà obbligatoria la prenotaziona al numero 349 4456538.

Il Boscosauro è una struttura che offre un'esperienza unica e orginale, soprattutto per i bambini, i quali potranno divertirsi imparando grazie alle numerose attività ludiche presenti nel parco. Lo scenario è suggestivo con enormi sagome di dinosauri ritagliate nel cielo, con un bosco tutto da esplorare e praticare a piedi o in bici tra i querceti e i pascoli della Tenuta Sabini.