Covid, Lopalco: "Potranno servire anni per una normalizzazione"

"Dobbiamo guardare al futuro con una nota di ottimismo, ma facendo i conti con una eredita' che ci lascia il Covid. C'e' una cronicita' post Covid in una quota consistente della popolazione e, inoltre, dobbiamo fare i conti con l'altra eredita', cioe' tutte le altre cronicita' che non sono state affrontate durante la pandemia". Lo ha detto l'epidemiologo e assessore alla Sanita' della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco intervenendo al webinar "Oltre il Covid verso la New Normal Health: stato dell'arte e prospettive in Regione Puglia per la governance della salute".

"Abbiamo perso - ha spiegato - qualche punto in prevenzione primaria e secondaria e nell'assistenza programmata che si trasformera' in assistenza di urgenza. Questa purtroppo e' l'eredita' del Covid con cui dovremo fare i conti nei prossimi mesi, se non anni".

"La normalizzazione dopo una pandemia di questo genere - ha sottolineato - potrebbe avvenire dopo alcuni anni. Guai a fare finta che non e' successo niente, il Covid ci ha insegnato che la sanita' deve cambiare e noi abbiamo il dovere di cambiarla. Dobbiamo rimboccarci le anime e far ripartire la nostra sanità".