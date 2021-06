Al via la maturità per 20mila pugliesi tra maxi orale e restrizioni

Superate le 11mila prenotazioni per gli under 16. Nel Barese prima dose per il 54% dei residenti

Cronaca

La percentuale sale al 60% se si considera solo la popolazione vaccinabile, ossia da 12 anni in su. A livello regionale somministrate 2.952.843 dosi dall'avvio della campagna, il 95,4% di quelle consegnate