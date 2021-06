Coronavirus: ad un passo dai 3 milioni di vaccini somministrati in Puglia

Il territorio dell'Asl Bari ha superato quota 60% della popolazione con almeno una somministrazione del vaccino anti Covid. I dati sono forniti dalla Regione. Su tutto il territorio pugliese, intanto, sono 2.994.133 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 95.9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.120.635).

Nello specifico, in alcuni distretti del Barese è stato raggiunto anche il 65 per cento di immunizzazione con prima dose. Sono in corso in questi giorni prime dosi per le fasce di popolazione previste, under 60 e seconde dosi caregiver, malati rari e conviventi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 11.900 dosi, di cui 3.472 prime e 8.428 seconde. L’hub Fiera ha fatto registrare un record di somministrazioni il 16 giugno con 1.741 iniezioni in una sola giornata. Arrivate a quota 893mila le somministrazioni totali effettuate dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi nella Asl di Bari, delle quali 191.943 sono state curate dai medici di Medicina generale.