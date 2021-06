Altamura, “Autism Friendly”: a breve un avviso per manifestazione di interesse

A seguito dell'approvazione in Consiglio comunale della mozione Autism Friendly che impegna l'Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio, a far aderire il Comune di Altamura al circuito delle città Autism Friendly, sarà pubblicato un avviso per manifestazione di interesse.

Lo scopo di questo progetto è quello di creare una città con meno barriere sociali per le persone con disturbi dello spettro autistico. Il principale obiettivo è quello di favorirne l'integrazione nella vita sociale, attraverso anche attività formative con la collaborazione delle istituzioni, esercizi commerciali e strutture ricettive.

Per l'attuazione del progetto sarà redatto e siglato un protocollo d'intesa in cui il Comune di Altamura, coinvolgendo le associazioni del territorio, darà vita ad una serie di iniziative e momenti di condivisione sulla sindrome dello spettro autistico. Inoltre l’Amministrazione lavorerà in sinergia con istituzioni pubbliche e private, scuole, associazioni di categoria, associazioni di volontariato e onlus, per rendere la vita quotidiana di questi cittadini priva di ogni forma di discriminazione e/o impedimento allo svolgimento delle attività di crescita e di integrazione sociale.

In particolare, il Comune di Altamura rilascerà una certificazione autism friendly a tutte le attività e agli esercizi commerciali che aderiranno al protocollo d’intesa.