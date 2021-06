Grano Altamura, domani 22/6 al via la raccolta con Coldiretti Puglia

In Puglia, con l'inizio della trebbiatura, il granaio d'Italia, comincia la raccolta del grano dando un segnale importante per la ripartenza nelle campagne, le quali non si è fermato il ciclo naturale delle lavorazioni per garantire l'approviggionamento alimentare delle produzioni in uno scenario segnato da speculazioni, accaparramenti e distorsioni del commercio a livello internazionale.

Domani, 22 giugno, ad Altamura sulla strada provinciale 157 nei campi di grano, alle 9:30, Coldiretti Puglia ha organizzato una manifestazione, mentre le mietitrebbie in azione raccoglieranno il grano salvato dagli eventi climatici estremi come siccità e gelate che hanno messo a dura prova la coltura del 2021.

Per l'occasione, Coldiretti Puglia, comunicherà anche le stime dei dati di prduzione, l'andamento dei prezzi di mercato, l'analisi delle esportazioni regionali di pasta ed il trend dei consumi.