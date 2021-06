Abbreviati i tempi per la costruzione delle linee di impianti inferiori a 150mila volt

Altamura, deposito scorie nucleari. Convocato il Consiglio comunale il 22 giugno

È stato convocato il Consiglio comunale per martedì 22 giugno alle 9:00 in sessione straordinaria tematica aperta con il seguente punto all’ordine del giorno: approvazione “Osservazioni deposito scorie nucleari”. La riunione si svolgerà in presenza