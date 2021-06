Domani, 30 giugno, sciopero degli operatori ecologici

A causa di uno sciopero sindacale degli operatori ecologici, mercoledi 30 giugno, non sarà assicurato il normale servizio di raccolta dei rifiuti. Per questo motivo non si dovranno mettere i contenitori della raccolta differenziata al di fuori della propria abitazione.

Lo sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, è a livello nazionale. Infatti, in titti i comuni della Penisola non saranno garantiti i regolari servizi di igiene urbana.

Il motivo della protesta è da ricercare nell'imminente entrata in vigore dell'articolo 177 del "codice degli appalti", il quale obbliga le aziende che gestiscono i servizi pubblici essenziali ad appaltare almeno l'80% di tutte le attività, anche nei casi in cui queste vengano svolte dal personale interno dell'azienda.

Secondo i sindacati "è una norma pericolosa che introduce il concetto di concorrenza laddove l'unica priorità dovrebbe essere la qualità del servizio erogato ai cittadini del territorio".

"La norma - si legge nel comunicato Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - impatta pesantemente sui costi economici, obbligando le aziende a spezzettare rapidamente il servizio con gare al ribasso, e sociali, anche in previsione della perdita dei posti di lavoro e dell'applicazione contrattuale non di settore che ne deriverebbe".



Sarà previsto un Sit In davanti alla prefettura di Bari dalle ore 10:00 alle 13:00.