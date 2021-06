Nel Barese il 68% ha ricevuto almeno una dose: quasi 3 milioni e mezzo di inoculazioni in Puglia

Nel Barese sono 13.238 le vaccinazioni anti Covid effettuate nelle ultime 24 ore, di cui 5.679 prime dosi e 7.604 seconde. Il dato emerge dal monitoraggio della Regione Puglia. Ad oggi nella provincia il 68% dei residenti ha ricevuto almeno la prima dose. "La campagna vaccinale prosegue a ritmo sostenuto e in alcuni hub della provincia sono state superate le 1500 iniezioni in una sola giornata - si legge in una nota - uno straordinario impegno degli operatori sanitari al lavoro per assicurare la dose di vaccino ad ogni singolo cittadino e raggiungere una immunizzazione contro il Covid più larga possibile".

A livello regionale sono 3.492.485 le dosi di vaccino anticovid somministrate (dato aggiornato alle ore 17 ddi ieri al Report del Governo nazionale). Le dosi sono il 93.4% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.738.015.