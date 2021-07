Altamura, "L'Italia vincerà gli europei?" il quesito del nuovo posacenere speciale in Piazza Duomo

Questa mattina, in Piazza del Duomo, è stato installato dai lavori pubblici un contenitore per la raccolta dei mozziconi di sigarette innovativo e particolare. Questo, infatti, è un posacenere che funge da "scheda elettorale" mostrando una domanada e due risposte. I fumatori votano inserendo il mozzicone di sigaretta nelle fessure sotto la loro risposta preferita e pian piano che si riempie, mostra attraverso la sua parte anteriore in vetro la risposta più popolare.

Il tema scelto oggi (il quesito verrà cambiato di volta in volta) è quello del calcio, approfittando degli europei che si stanno svolgendo in questo momento, la domanda che viene posta è "L'Italia vincerà gli europei?".

Il contenitore è simbolico, in quanto, serve a sensibilizzare la cittadinanza a non gettare i mozziconi di sigaretta per strada.

È un'iniziativa dell'Assessorato all'ambiente del Comune di Altamura, l'assessora Loretta Moramarco sulla sua pagina social scrive - "Giochiamo" a cambiare approccio anche ad Altamura. Divertiamoci a scommettere sulla Nazionale e tuteliamo l'ambiente - ribadendo che - L’abbandono dei mozziconi per terra è spesso percepito come un’azione insignificante, ma ha grandi conseguenze sugli equilibri della natura e sul futuro del pianeta.

800.000 tonnellate: tanti sono i mozziconi dispersi ogni anno nell'ambiente in tutto il mondo: si tratta di piccoli rifiuti, che se non correttamente gestiti possono inquinare l'ecosistema marino e terrestre".