Questa mattina la Regione Puglia e ASL Bari hanno presentato, nel corso di una conferenza stampa in Fiera del Levante, i nuovi mezzi destinati agli Ospedali e alla rete 118 della provincia di Bari, grazie ai quali è stato rinnovato il parco auto della rete di emergenza e urgenza aziendale. Si tratta di venti nuove ambulanze attrezzate come centri mobili di Rianimazione su quattro ruote, dotate all'interno di nuovissime tecnologie e di dispositivi di ultima generazione in grado di assicurare interventi di pronto soccorso tempestivi, efficienti e sicuri, anche per assistere pazienti Covid positivi.

Un grosso investimento da parte della Regione, utile per farsi trovare sempre più pronti per ogni evenienza, infatti non deve essere visto come un intervento per fronteggiare il solo Covid. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha commentato positivamente questo investimento "Abbiamo investito una somma cospicua per rafforzare la flotta del 118 della ASL di Bari e della provincia di Bari proprio in questi giorni rileviamo un accesso molto forte al pronto soccorso, a causa probabilmente del caldo e dei tanti rinvii rispetto al Covid che stanno determinando un accesso molto intenso. Queste ambulanze – ha aggiunto - serviranno subito e dovranno essere immediatamente impiegate. Sono ambulanze moderne con tutti i dispositivi rianimatori necessari, e quindi la scelta del direttore generale Sanguedolce è stata intelligente ed anche necessaria”.

La dotazione delle unità mobili di Rianimazione è completamente diversa da quelle presenti nelle ordinarie ambulanze, infatti, Antonio Sanguedolce, direttore generale della ASL, ha spiegato "A differenze delle ordinarie ambulanze, le nuove macchine hanno infatti delle vere e proprie unità di Rianimazione a bordo per fronteggiare qualunque situazione di criticità sono di fatto terapie intensive mobili e fanno parte di un ammodernamento del parco mezzi di proprietà della ASL. Abbiamo visto quanto sono importanti i mezzi di soccorso – ha proseguito Sanguedolce - durante la pandemia e lo saranno anche dopo per il trattamento di altre patologie sia nella assistenza territoriale che nel trasporto intraospedaliero. Quelle appena arrivate sono ambulanze di ultima generazione – ha concluso il dg - con tutti i meccanismi all’avanguardia anche per gestire l’emergenza pandemica, come l’impianto di ossigenazione centralizzato conforme alle normative vigenti e la parete divisoria tra l’area di guida dell’autista e la zona interna sanitaria dell’ambulanza per mantenere la separazione all’interno dell’abitacolo”.

La ASL di Bari – tramite la sua Area del Patrimonio - ha recepito l’aggiudicazione della Procedura di gara con capofila ASL di Foggia esprimendo il proprio fabbisogno tramite la piattaforma Empulia. La fornitura è stata affidata alla ditta Orion s.rl. per una spesa complessiva di circa 1 milione e 200mila euro. La dotazione delle ambulanze - di tipo A – è stata finanziata con risorse del POR Puglia Fondi Fesr intervento “Eco potenziamento del parco auto mezzi per il completamento della rete di emergenza urgenza”.

“Il parco ambulanze della ASL crescerà con nuove acquisizioni- ha confermato il direttore amministrativo Gianluca Capochiani - abbiamo una linea di progetto utilizzato con i fondi europei per acquisire non solo ambulanze, ma anche auto ibride ed elettriche. Siamo stati – ha continuato il da – la prima ASL a chiedere fortemente l’utilizzo dei fondi europei anche per l’acquisto di auto mezzi per migliorare l’assistenza domiciliare sul territorio”.

Finora sono state consegnate dalla azienda produttrice – ORION tecnologie e design, 15 unità mobili di Rianimazione, in attesa di ulteriori cinque mezzi.

Le macchine saranno così distribuite: 3 al Di venere, 3 al San paolo, 3 ad Altamura, 3 a Molfetta, 2 a Corato, 2 a Monopoli, 1 a Putignano, 3 al 118.