Vaccini: rinviate le prime dosi degli under 30. Confermate tutte le seconde dosi

Alla luce dell’aggiornamento dei target assegnati e del nuovo piano di consegna delle dosi fino al 15 agosto - che prevede un’integrazione, rispetto alle precedenti comunicazioni, di circa 50mila dosi di vaccini ad mRNA - l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro hanno aggiornato le indicazioni operative per l’attuazione del Piano strategico regionale vaccinazione anti Covid 19.

Sulla scorta dell’analisi dei dati certificati dalle Direzioni strategiche delle Asl è stato disposto lo spostamento delle prenotazioni delle prime dosi di vaccinazione per i soli soggetti di età inferiore a 30 anni, provvedendo a riorganizzare le agende e a fornire adeguata e tempestiva comunicazione alle persone interessate; la riorganizzazione dovrà avvenire di settimana in settimana, procedendo entro ogni domenica di ciascuna settimana a comunicare lo spostamento degli appuntamenti della settimana successiva, tenendo conto delle eventuali ed attese integrazioni delle forniture di dosi di vaccino; per adesso è stato disposto lo spostamento degli appuntamenti dei cittadini under 30 programmati nella settimana dal 5 all’11 luglio alla settimana dal 26 luglio al 1 agosto.