Covid, verso 3,8 milioni di dosi di vaccino somministrate in Puglia

ono 3.785.043 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 di ieri dal Report del Governo nazionale. Si tratta del 92% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.114.608. La Puglia anche oggi è la prima regione italiana nel rapporto dosi consegnate-dosi somministrate).

Nel dettaglio, sono più di 12mila le somministrazioni eseguite nelle ultime 24 ore nei centri della Asl di Bari, la maggior parte delle quali seconde dosi per le fasce di età previste. Un nuovo record di somministrazioni in un solo giorno è stato registrato nell’hub Fiera del Levante che ha chiuso la giornata ieri con 1936 dosi somministrate: un dato così alto non era mai stato raggiunto prima. Il direttore generale Antonio Sanguedolce ha ringraziato gli operatori che sono impegnati quotidianamente nel portare avanti la campagna vaccinale contro il Covid.