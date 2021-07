Ponte in via Santeramo, iniziati i lavori di messa in sicurezza

I lavori per il ponte in via Santeramo sono iniziati sabato, 10 luglio. A comunicarlo è la sindaca, Rosa Melodia, tramite la sua pagina social

"Gli operai dell'ANAS hanno sistemato una imbracatura per evitare la caduta di calcinacci. Ho fatto un sopralluogo nel pomeriggio visto che da giorni sono in contatto telefonico con il direttore dell'ANAS ing. Manzi, per sollecitare l'intervento necessario per riaprire al più presto il passaggio.I lavori continueranno nei prossimi giorni."

Negli ultimi giorni erano state sollevate parecchie polemiche per la chiusura prolungata di questo tratto stradale, molti i cittadini costretti a fare una lunga deviazione per ovviare a questo blocco. I lavori intrapresi non sono definitivi, infatti, questa è solo una piccola soluluzione temporanea, utile per la riapertura della tratto viario sottostante al ponte in totale sicurezza. A breve sarà riaperto al traffico.