Covid-19, via libera a nuovi anticorpi monoclonali Sotrovimab

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato ieri il decreto che autorizza alla temporanea distribuzione, fino al 31 gennaio 2022, dell’anticorpo monoclonale Sotrovimab di GlaxoSmithKline per il trattamento dei pazienti affetti dal virus SARS-CoV-2.

Sotrovimab è un anticorpo monoclonale che ha una doppia funzione: lega la proteina Spike del virus, inibendo in questo modo il legame tra il virus e le cellule dell’organismo e riesce a eliminare il virus entrato nelle cellule. Per questa ragione è indicato nelle prime fasi dell’infezione.

I dati clinici hanno evidenziato una riduzione dell’85% del rischio di ospedalizzazione o morte, inoltre i dati mostrano un altissimo potenziale del farmaco anche nel contrastare le varianti del virus.

In termini di sicurezza, gli effetti indesiderati segnalati sono stati per la maggior parte lievi o moderati.

Quindi, Sotrovimab non è uno strumento per prevenire il Covid ma è un'opzione di trattamento per combatterlo, soprattutto per coloro che si ammalano di Covid-19 e sono ad alto rischio di sviluppare una forma grave, permettendo di evitare il ricovero o qualcosa di molto più grave.

Alla base del decreto, le valutazioni emerse dalla Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA sulle evidenze scientifiche, i profili di efficacia e di sicurezza del Sotrovimab. Nel decreto anche la proroga al 31 gennaio 2022 dell’autorizzazione alla temporanea distribuzione degli altri anticorpi monoclonali già attualmente utilizzabili.