Altamura, lavori per il risanamento delle reti dell’Acquedotto Pugliese

Ammonta a 60 milioni di euro l’impegno di Acquedotto Pugliese per migliorare e potenziare il servizio idrico integrato ad Altamura. Gli interventi per il risanamento della rete idrica sono rivolti alla distrettualizzazione, al controllo delle pressioni, al monitoraggio delle grandezze idrauliche, alla sostituzione di tronchi vetusti.

I lavori prevedono la sostituzione di 12,9 chilometri di tronchi idrici, la realizzazione di 145 postazioni di misura e di controllo delle pressioni, la suddivisione della rete in 7 distretti e il rifacimento di 1399 allacci idrici.

Sono in fase di progettazione esecutiva - intanto - ulteriori interventi per la distrettualizzazione delle reti idriche e la sostituzione di ulteriori 115 km di tronchi idrici, pari al 62% della rete esistente (185 km).

I lavori in corso sul territorio di Altamura sono finanziati dalla Regione Puglia (risorse del Programma POR FESR Puglia 2014-2020) e pianificati da Acquedotto Pugliese, in sintonia con l’Autorità Idrica Pugliese, oltre a quelli ordinari di manutenzione delle reti.

Si aggiungono, inoltre, gli interventi presso il depuratore. L’impianto di Altamura è stato sottoposto, tra il 2015 ed il 2018, a importanti lavori di adeguamento in materia di scarichi delle acque reflue. Grazie ai lavori eseguiti, la capacità di trattamento dell’impianto è passata da 70.957 a 95.414 Abitanti Equivalenti.

Attualmente è in corso di autorizzazione il progetto per il miglioramento delle emissioni in atmosfera e per l’adeguamento per le acque meteoriche di dilavamento. I lavori prevedono il confinamento e la copertura delle stazioni di grigliatura e dissabbiatura, con relativi cassoni rifiuti, nonché dei sedimentatori primari. Prevista anche l’installazione di sistemi di deodorizzazione per le nuove zone coperte e di potenziamento di alcune stazioni della linea fanghi.

Gli interventi saranno completati con il drenaggio e lo smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle superfici impermeabili dell’impianto e la sostituzione di alcune strutture di sicurezza come parapetti e scalette.

In manutenzione straordinaria sono stati messe in atto due progettazioni: una riguardante il potenziamento della sezione di filtrazione e debatterizzazione, i cui lavori saranno appaltati a breve, l’altra relativa alla previsione di realizzare una sezione di sedimentazione primaria e un potenziamento della sezione di digestione anaerobica.

Partiranno a breve anche i lavori di raddoppio dell’emissario del depuratore già contrattualizzati, con ultimazione prevista entro la fine del 2021.