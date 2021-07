Fine settimana con la pioggia: allerta della protezione civile

Ponte in via Santeramo, iniziati i lavori di messa in sicurezza

I lavori per il ponte in via Santeramo sono iniziati sabato, 10 luglio. A comunicarlo è la sindaca, Rosa Melodia, tramite la sua pagina social "Gli operai dell'ANAS hanno sistemato una imbracatura per evitare la caduta di calcinacci. Ho fatto un sopralluogo