Avanza la campagna vaccinale in Puglia: quasi 4,2 milioni le dosi somministrate

Sono 4.162.119 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.05 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 93,3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, pari a 4.462.011).

In particolare, nel Barese, state effettuate 11.855 somministrazioni di vaccino anti Covid nei centri della Asl nelle ultime 24 ore. La campagna vaccinale nell’ultima settimana ha garantito la somministrazione di circa 79mila dosi di vaccino, su un totale di 1 milione e 282mila dosi erogate dal 27 dicembre ad oggi. Grazie alla regolarità e continuità delle somministrazioni, la popolazione vaccinabile dell’area provinciale barese è già coperta per il 73%, mentre esattamente il 50% ha concluso il ciclo vaccinale. Soglie superate nella città di Bari, in cui il 75% dei residenti ha ricevuto almeno la prima dose e il 53% ha ultimato il ciclo di immunizzazione. La copertura vaccinale sta avanzando costantemente in tutte le fasce di età, in questa fase in modo particolare tra i più giovani. Adesione elevata nelle decadi 50-59 anni (85% vaccinato con prima dose), 40-49 anni (75%) e 30-39 (62%). Decisamente rilevanti le percentuali di immunizzazione nella popolazione dai 60 anni in su: il 93% ha fatto la prima dose e il 74% ha completato il ciclo.