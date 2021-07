Comune di Altamura organizza il soggiorno marino e termale per anziani e grandi invalidi del lavoro

Paolicelli: "Chiederemo ad AQP di poter riutilizzare le acque depurate per la nostra agricoltura"

Si è svolto oggi ad Altamura, nel Barese, il sopralluogo dei tecnici di Acquedotto pugliese per il risanamento delle reti idriche. Un piano che prevede cantieri aperti in 21 Comuni in tutta la Puglia e un investimento complessivo di oltre 80 milioni di euro. La fine