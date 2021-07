Green pass obbligatorio, Lopalco: "Incremento delle richieste di prenotazione"

Gli effetti del nuovo decreto si fanno già sentire, infatti con l'obbligo di esibire il grenn pass per accedere ad alcuni servizi ha fatto partire, di fatto, la corsa al vaccino. L'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, ha confermato all'ANSA l'incremento di prenotazioni per vaccinarsi "Ho fatto una verifica questa mattina e in tutte le Asl pugliesi e abbiamo assistito ad un incremento delle richieste di prenotazione".

Per verificare l'effettivo "effetto green pass" bisognerà attendere qualche giorno.

Ad Altamura prosegue la campagna vaccinale, secondo il report dell'Asl Bari sono 62.994 le dosi somministrate di cui 40.108 con la sola prima dose e 22.886 con la seconda.