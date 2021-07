L'app del Ministero della Salute per verificare l'autenticità del green pass

Il nuovo decreto ha introdotto, dal 6 agosto, il green pass per accedere a una serie di attività e servizi come: sedersi nei tavoli di bar e ristoranti al chiuso, assistere a spettacoli all'aperto, entrare in centri termali, piscine, palestre, fiere, cinema, teatri, congressi e concorsi.

Questo obbligo comporta dei controlli e delle sanzioni. Infatti i gestori dei locali, oltre alle forze dell'ordine, saranno autorizzati a controllare le certificazioni. Per i trasgressori le multe vanno dai 400 ai 1.000 euro e le sanzioni applicate sia per il cliente sia per l’esercente. In caso di violazione reiterata per tre volte, l’esercizio può essere chiuso fino a dieci giorni.

Per facilitare il controllo il ministero della Salute, tramite Sogei, ha sviluppato l'app "Verifica c19". La sua funzione è molto semplice, al verificatore basterà inquadrare il QR code con l'app, che leggerà il codice e ne estrarrà le informazioni per procedere con il controllo di autenticità, a quel punto l'app mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonchè il nome, cognome e data di nascita dell'intestatario della stessa. Alla fine l’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

L'app non necessità di avere una connessione internet e non memorizza informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Per scaricare l'app clicca qui.